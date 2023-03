MIUI 14: Can your device run it?

The long-awaited MIUI 14 was released worldwide at the MWC 2023 event. However, although the MIUI 14 features are impressive, not everyone will be able to benefit from them.

The new version of the software promises to have more improvements, such as easy navigation and intelligent notifications. So, can you take advantage of these features? Let's take a closer look at the MIUI 14 device list and find out!

MIUI 14 device list: Is your smartphone eligible?

You can find all the MIUI 14 eligible devices below.

MIUI 14 device list: Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

MIUI 14 device list: POCO

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

MIUI 14 device list: Redmi Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Discovery Edition

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 SE (India)

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Pad MIUI 14 release date The Global MIUI 14 upgrade will be released to 10 devices on the eligible list first: Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3 Beginning in the second and third quarters of 2023, we anticipate the rollout to the other devices.

